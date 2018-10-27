MFK Karvina - Sigma Olomouc maç önü

MFK Karvina ve Sigma Olomouc, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. 11 puanlı MFK Karvina 12. sırada bulunuyor, Sigma Olomouc 10 puana sahip ve 14. sırada. MFK Karvina son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Sigma Olomouc, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 280 kodlu maçı oynayanlar; MFK Karvina galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Sigma Olomouc galibiyet oranı 2.50. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

MFK Karvina son haftadaki FK Baumit Jablonec müsabasında 2-1 kazandı.

Sigma Olomouc ise Tescoma Zlin maçında 2-0 kazandı.

MFK Karvina, evinde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 9 gol yedi.

Sigma Olomouc, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti. Sigma Olomouc, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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