MFK Karvina - Viktoria Plzen maçı ne zaman?

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında MFK Karvina ile Viktoria Plzen, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. MFK Karvina, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Viktoria Plzen, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 529 kodlu maçı oynayanlar; MFK Karvina galibiyet oranı 4.60, beraberlik oranı 3.75, Viktoria Plzen galibiyet oranı 1.40. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

MFK Karvina önceki hafta FK Baumit Jablonec mücadelesinde 2-1 kazandı.

Viktoria Plzen ise Slovacko maçında 1-4 kazandı.

MFK Karvina, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 4 gol yedi.

Viktoria Plzen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Viktoria Plzen, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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