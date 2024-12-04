Suriye’deki gelişmelerin, Türkiye’nin güvenliği üzerindeki olası etkileri, MGK'nın gündemindeki önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Toplantıda, Türkiye’ye göç dalgası yaşanması durumunda atılacak adımlar ve PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki hareketliliğine karşı alınacak önlemler ele alınacak.

FİDAN, KURULU BİLGİLENDİRECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelere ilişkin kurulu bilgilendirecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da son duruma ilişkin sunum yapacak.