MHK'de yeni dönem: Sistem nasıl işleyecek?

"KULÜPLERİN YÖNETTİĞİ SİSTEME GEÇİLİYOR"

Sözlerine devam eden Gündoğdu, "Önümüzdeki hafta 3 Danışma Kurulu üyesi TFF'ye bildirilecek. TFF de 2 üye atayarak Danışma Kurulu faaliyetine başlayacak. Bu hakemlik sistemi için çok önemli bir dönüm noktası. Artık kulüplerin içinde olduğu, kulüplerin belirlediği kişilerin denetlediği, yönettiği bir sisteme geçiliyor. Dolayısıyla tek yönlü bir yönetim değil, iki taraflı bir yönetim tarzıyla hakemlik sistemi daha sorgulanabilir, daha şeffaf, daha profesyonelce yönetim için bir geçiş aşamasına giriyor." diyerek sistemin detaylarını anlattı.