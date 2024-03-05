MHK'den 'amborgolu hakem' iddialara yanıt!

Merkez Hakem Kurulu, bir Youtube kanalında "kulüplerden ambargolu hakemler varmış, disiplin soruşturması açılan hakemler varmış, TFF'nin güçlü üyeleri hakem yönetimleri ile ilgili kulüpçülük yapıyormuş" açıklamalarına cevap verdi.

MHK'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir YouTube kanalında yer verilen "kulüplerden ambargolu hakemler varmış, disiplin soruşturması açılan hakemler varmış, TFF'nin güçlü üyeleri hakem yönetimleri ile ilgili kulüpçülük yapıyormuş" gibi ifadelerin gerçekle ilgisi yoktur.

Disiplin sevkleri, disiplin talimatlarına aykırı olan durumlarla ilgili yapılır. Hakem ve VAR hakemi performansları ile ilgili iyileştirme, geliştirme, eğitim ve gerekirse yaptırım (örneğin belirli bir süre maç verilmemesi) uygulamaları yapılır.

Bu bağlamda kamuoyunu yanıltmaya yönelik dedikodulara itibar edilmemesini rica eder, kişi haklarına yönelik iftira içeren söylemlere yönelik hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

NE SÖYLENDİ?

YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Şansal Büyüka şu ifadeleri kullanmıştı:

"2 VAR hakeminin, 6'sı bir kulüp tarafından ambargolu diye duydum. İkincisi; F.Bahçe-Kasımpaşa maçından sonra verilen penaltıdan sonra TFF'nin önde gelenlerinden biri "Hakem için disiplin soruşturması açalım" demiş."