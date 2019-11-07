TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, MHK ve Futbol Gelişim Direktörlüğü (FGD) iş birliği ile düzenlenen seminerleri FGD Eğitim Kurulu Koordinatörü Dr. Erden Or ve Hakem Gelişim Danışmanı Burçin Keskin yönetti.

Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın açılışına katıldığı seminerlerde, etkili sunum teknikleri konusunda güncel bilgi verilen hakem eğitimcileri, yaptıkları sunumlar sonrası, karşılıklı değerlendirmede bulundu.

Seminerde ayrıca, 2019-2020 sezonunda şimdiye kadar uygulanan il eğitimleriyle ilgili fikir alışverişi yapılıp, sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

MHK bölge sorumluları tarafından belirlenen ve MHK Başkanı Zekeriya Alp tarafından onaylanan eğitimciler; seminerlere bölgesel olarak aşağıdaki program çerçevesince katılacak:

1. Seminer: İstanbul 5-6 Kasım

2. Seminer: İzmir 7-8 Kasım

3. Seminer: Ankara 12-13 Kasım

4. Seminer: Malatya 14-15 Kasım