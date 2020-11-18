TFF'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl FIFA tarafından ilk kez FIFA video yardımcı hakem kategorisi de oluşturuldu.
Bildirilen liste FIFA tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren resmiyet kazanacak.
2021 FIFA aday hakem listesinde yer alan hakemler şöyle:
FIFA hakemi: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu
FIFA yardımcı hakemi: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel
FIFA video yardımcı hakemi: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Mete Kalkavan, Bahattin Şimşek
FIFA kadın hakemi: Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki, Gamze Durmuş
FIFA kadın yardımcı hakemi: Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Deybet Gök
FIFA plaj futbolu hakemi: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker, Gökhan Barçın
FIFA futsal hakemi: Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ozan Soykan, Murat Çolak, Uğur Çakmak
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