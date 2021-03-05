TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kadın hakemler Melis Özçiğdem, Cansu Tiryaki, Neslihan Muratdağı ile Gamze Durmuş ve yardımcı hakemler Deybet Gök, Sedef Aktan, Mürvet Yavuztürk, Betül Nur Yılmaz, Sedef Kıranoğlu, Asem Albayrak, Tuğba Üçüncü, Elif Köroğlu ve Şeyma Haşlak 2. ve 3. ligdeki bazı maçlarda görev yapacak.

Gözlemciler Dilan Deniz Gökçek İşcan, Lale Doğru Şahin, Özlem Yapaklar, Gonca Cengiz, Nilhan Nizam, Günseli Öz, Aynur Aysun Akar, Yeliz Topaloğlu, Arzu Binaoğlu, Melehat Öğretmenoğlu, Jale Kaptan ve Özden Genç ise 1. ve 3. ligdeki bazı karşılaşmalarda görev alacak.