MHP 13. Olağan Kurultayı'nda Bahçeli, delegeler tarafından yeniden genel başkanlığa aday gösterildi

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen MHP 13. Olağan Kurultayı, çalışmalarını sürdürüyor.
Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sunuş konuşmasını gerçekleştirmesinin ardından, Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Mali Raporların ibrası gerçekleştirildi. Raporlar oy birliği ile kabul edildi.
Daha sonra gündemin seçim maddesine geçilirken, Divan Başkanı Semih Yalçın, delegeler tarafından verilen tek önergeyi okudu.
Buna göre, Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayında üst kurul delegelerinin tamamının imzasıyla genel başkanlığa yeniden aday gösterildi.
Kovid-19 salgını nedeniyle siyasi konuşma talebinde bulunulmayan Kurultayda, genel başkanlık seçimleri için hazırlıklara geçildi.
1200 delege, salonda oluşturulan 58 kabin ve 29 sandıkta oy kullanacak.
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