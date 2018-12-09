MHP 12'si il 140'ı ilçe olmak üzere 152 belediye başkan adayını açıkladı. MHP Aksaray Belediye Başkan adayı Sefer Alkan oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi vatandaşlar MHP Aksaray Belediye Başkan adayı Sefer Alkan kimdir? sorusuna cevap arıyor. İşte Sefer Alkan ile ilgili detaylar...

SEFER ALKAN KİMDİR?

İşte Sefer Alkan ile ilgili merak edilen detaylar:

1976 Ortaköy doğumlu olan Sefer Alkan, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita-Kadastro bölümünü bitirdikten sonra iş hayatına atılmış ve Aksaray'da mühendislik görevini icra etmeye başlamıştır.Alkan daha önce MHP Merkez ilçe yönetimi ve MHP belediye meclis üyeliği görevlerinde bulunmuştu.

Sefer Alkan son olarak 2018 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray 2. sıra Milletvekili adayı olmuştu..

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