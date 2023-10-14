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        Haberler Gündem MHP Antalya il yönetim kurulu üyesi Yusuf Çırpan ölü bulundu! - Gündem haberleri

        MHP Antalya il yönetim kurulu üyesi ölü bulundu!

        MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi 64 yaşındaki Yusuf Çırpan, evinde ölü bulundu. Çırpan'ın başının arkasında darbe izi olduğunun belirlenmesi üzerine cinayet büro ekipleri devreye girdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:43 Güncelleme: 14.10.2023 - 14:55
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        MHP Antalya il yönetim kurulu üyesi ölü bulundu!
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        Antalya'da olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1431 sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.

        YERDE HAREKETSİZ YATIYORDU

        DHA'da yer alan habere göre apartman sakinlerinden biri binadan çıkacağı esnada Yusuf Çırpan'ın kapısının açık olduğunu görünce seslendi. Cevap alamayınca kapıdan bakıp Yusuf Çırpan'ın yerde hareketsiz yattığını gören komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        BAŞININ ARKASINDA DARP İZİ

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Çırpan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çırpan'ın başının arkasında darbe izi olduğunun belirlenmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri devreye girdi.

        KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman yanındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla, son olarak alışveriş yaptığı bir marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

        İL BAŞKANI OLAY YERİNE GELDİ

        Parti il yönetiminde yer alan Yusuf Çırpan'ın vefat haberini alan MHP İl Başkanı Onur Temel ile yöneticiler, adrese geldi.

        Üzgün olduğu görülen Temel ve yöneticiler, cenazenin taşınmasına yardımcı oldu. İşlemlerinin ardından Çırpan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        #mhp
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