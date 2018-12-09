MHP 12'si il 140'ı ilçe olmak üzere 152 belediye başkan adayını açıkladı. MHP Bingöl Belediye Başkan adayı Mehmet Ziya Buyankara oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi vatandaşlar MHP Bingöl Belediye Başkan adayı Mehmet Ziya Buyankara kimdir? sorusuna cevap arıyor. İşte Mehmet Ziya Buyankara ile ilgili detaylar...

MEHMET ZİYA BUYANKARA KİMDİR?

İşte Mehmet Ziya Buyankara ile ilgili detaylar:

1952 yılında Bingöl Merkeze bağlı Altınışık Köyü’nde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Bingöl’de tamamlayan Buyankara, yüksek öğrenimini Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. 42 yıllık hizmet süresinin 2 yılını öğretmenlik, 40 yılını da idareci olarak farklı birim ve alanlarda tamamlamıştır. Bingöl’de sırasıyla Adaklı’da Ortaokul Müdürlüğü, Öğretmen Lisesi Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü; 1993 yılından itibaren de Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerde 18 yıl görev yapmıştır.

Sırasıyla Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde 5 yıl Personel Şube Müdürü, 1 yıl Bütçe Şube Müdürü, 2 yıl Ders Araçları ve Yayın Şube Müdürü, 4 yıl Eğitim Denetimi ve Değerlendirme Şube Müdürü, 5 yıl Hizmet içi Eğitim ve Sertifikasyon Şube Müdürü olarak görev yapan Mehmet Ziya Buyankara; Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde daire başkanı olarak görev yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı Bakan Müşaviri iken 24.10.2017 tarihinde Emekliye ayrılmıştır.

Buyankara evli ve üç çocuk babasıdır.

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