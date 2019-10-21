MHP İlçe Başkanı Adem Emre Aygün silahını temizlerken silah kazara ateş aldı. Elinden yaralanan MHP’li ilçe başkanı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İHA'nın haberine göre Aygün’ün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR