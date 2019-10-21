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MHP Darıca İlçe Başkanı Aygün silahını temizlerken kendisini vurdu

İHA

MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, silahını temizlerken kazara ateş alması sonucu yaralandı.

MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün

MHP İlçe Başkanı Adem Emre Aygün silahını temizlerken silah kazara ateş aldı. Elinden yaralanan MHP’li ilçe başkanı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İHA'nın haberine göre Aygün’ün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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