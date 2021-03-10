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MHP'den, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e "üslup" eleştirisi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına yönelik "Terör odakları ile bağlantıları ifşa olmaya başlayanların çirkin bir dille attıkları iftiralar, gerçeklerin üzerini örtmeye yetmeyecek." ifadesini kullandı.

MHP'den, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e
AA

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Akşener'in bulduğu her fırsatta nefret saçan diliyle Genel Başkan Bahçeli'ye hakaret ettiğini, iftira attığını ileri sürerek Akşener'in Türk toplumunun iffetli Türk hanımlarının üslubu ve dili yerine, kurgulandığı merkezlerin diliyle konuşmayı ilke edindiğini savundu.

İnsanın kadın-erkek ayrımı olmaksızın kutsal olduğunu, her şeyin en iyisini hak ettiğini belirten Büyükataman, "Erkeğiyle beraber cephede, yoklukta, kederde kahramanca ve şerefli bir ömür süren kadınlarımız, barışta ve varlıkta da ayaklar altında ezilmeye değil, omuzlar üzerinden taşınmaya layıktır." ifadelerini kullandı.

Bu bilinçten yoksun bir şekilde kahraman Türk kadınının taşıdığı kutsal değerleri bir kalkan olarak kullanıp kendine yakışan ancak Türk kadınına ait olmayan bir üslupla siyaset yaptığını zannedenlerin söz söylemeye hakkı olmadığını belirten Büyükataman, Akşener'in TBMM kürsüsünden Bahçeli'ye yönelik sarf ettiği çirkin ifadeleri sahibine iade ettiklerini kaydetti.

Büyükataman, devletin terör odaklarını kurutmak üzere başlattığı hayati nitelikteki sınır dışı operasyonlara karşı milleti kışkırtanların terörün siyasetteki uzantılarını desteklediklerini ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Terör odakları ile bağlantıları ifşa olmaya başlayanların çirkin bir dille attıkları iftiralar, gerçeklerin üzerini örtmeye yetmeyecek. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar kalması, kazananın Türkiye olması için mücadelesine devam edecektir."

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