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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den Habertürk'e açıklamalar

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den açıklamalar. Yönter, "Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın genel başkanımızın birliği bir milli beraberliktir, akıl ve ahlak beraberliğidir. Kurtuluş Savaşı, bir Kuvayı Milliye beraberliğidir. Koltuk mücadelesi, pozisyon savaşları bizde olmaz, olamaz, olmayacaktır" ifadelerini kullandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den açıklamalar.

Yönter'in konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Hakikat ülke ve milletimizin çıkarları, haklarını yedi düvele karşı savunmaktır. Zillet ittifakı gii 7+2 masada 'sen cumhurbaşkanlığı mı istiyorsun, bakanlık mı istiyorsun' demeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın genel başkanımızın birliği bir milli beraberliktir, akıl ve ahlak beraberliğidir. Kurtuluş Savaşı, bir Kuvayı Milliye beraberliğidir. Koltuk mücadelesi, pozisyon savaşları bizde olmaz, olamaz, olmayacaktır. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben. Bu anlayış her şeye hakimdir. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile beraber hamdolsun yönetimde istikrar sağlanmıştır. Parlamenter sistem hakim olsaydı pek çok sorunla baş edemezdik. Kurulamayan hükümetler, kurulsa bile bir kelebeğin ömrünü geçmeyen hükümetler olacaktı. Hatta ve hatta demokrasi dışı arayışlar bile bir noktadan sonra tetiklenebilecekti.

"YEDİ DÜVEL ETRAFIMIZDA POZİSYON ALMIŞ DURUMDA"

Yönetimde, temsilde adalet de sağlandı. Türkiye'nin önü açıldı. Şimdi bir koalisyon mantığı Türkiye'nin istikrarını mefluç hale getirir. Türkiye'nin kavga ve kargaşaya değil huzura, barışa, birliğe ihtiyacı var. Yedi düvel etrafımızda pozisyon almış durumda. Ünal Çeviköz çıktı ne dedi, 'Amerika'yı biz tatmin edeceğiz' dedi. Bu laf mı şimdi? Bu partisinin bakış açısı. Bu aslında kokuşmuş bir bakış. Hani Karabağ'ın azadlığı sırasında Ünal Çeviköz 'Maalesef Türkiye oraya yardım ediyor' diyordu. Siyaset demek aklına eseni söylemek değil. Siyasetçi sorumlu olacak. Siyasetçi sorumluluğunu kaybederse savrulur, sürüklenir. Sürüklendiği yerde maalesef sömürgeleşir.

"CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA 100 VAADİMİZ VAR"

Biz en üretken, en heyecanlı, en coşkulu dönemlerde çocuklarımızı maalesef sınav maratonlarına esir ediyoruz. Biz politik bir yaklaşımla konuları ele alıyoruz. Türkiye vizyonumuzu, tasavvurumuzu ortaya koyuyoruz. Bizim Cumhuriyetimizin 100. yıl münasebetiyle 100 vaadimiz var. Biz hale darbe artığı bir anayasa ile yönetilmek zorunda mıyız? Kucaklaştırıcı, demokratik nitelikli, devlet toplum dengesini sağlayan bir anayasaya ihtiyacımız yok mu? Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı olarak sağlayacağız. Türk milletinin duruşu bellidir, coşkumuz aşkındır, heyecanımız aşkındır. Bugün ileri geri konuşanlar, siyasi polemik yapanlar, imalarla, ironilerle, sinsi mesajlarla birtakım oyunlar oynamaya çalışanlar ileride pişman olacaklar.

"HÜDA PAR TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTIM YOK DEDİ"

Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımızdır. Hiçbir terör örgütüyle bağı, bağlantıları yoktur. Kürt kökenli kardeşlerimiz bize, biz onlara emanetiz. Aramızda ayrımız gayrımız yok. Zillet İttifakı'na ve paydaşlarına şunu ifade etmek isterim ki, Kürt kardeşlerimizden elinizi çekiniz. Bu istismara millet en iyi cevabı 14 Mayıs'ta verecektir. HÜDA PAR terör örgütüyle hiçbir bağ ve bağlantım yok dedi mi? Dedi. Terörü tamamıyla dışladı mı? Dışladı. Hizbullah 17 Ocak 2000 yılında başta Beykoz olmak üzere Suriye ve Türkiye'nin muhtelif illerinde tasfiye edildi mi? Edildi. Başları ezildi mi? Ezildi.

"DEPREM ENKAZI ÜZERİNDE SİYASET KAVGASI YAPTILAR"

Bu iş ilk turda biter Allah'ın izniyle, ikinci tura geçmez. 650 bin konut afet bölgesindeki depremzede kardeşlerimize teslim edilecek. 105 bine yakın konutun temeli atıldı. Büyük bir hamle, büyük bir diriliş bu. Bunlar 385 günde bir Cumhurbaşkanı adayı bulamadılar. Toplandılar, toplandılar, dağıldılar. Sonunda düşe kalka bir aday buldular. Masadan birisi kalktı, geri geldi. Meğerse o da oyunmuş. Musavvat Dervişoğlu açıkladı. Ahmet Davutoğlu oy vermeyecekti, Ali Babacan 'bizim partilerimizin yarısı oy vermeyecek' diyor. Bunlar içten çürümüş. Bunlar Türkiye'ye inanmıyorlar. Deprem enkazı üzerinde siyaset kavgasına tutuştular.

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