MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın:

AA

Aydın, MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın yapıldığı Ankara Spor Salonu'nda, AA muhabirine, Türk siyasi tarihinin en köklü partilerinden biri olduklarını ve kurultaylarının her zaman bir toy havasında geçtiğini ifade etti.

13. Kurultaylarını yaptıkları için mutluluk ve kıvanç duyduklarını dile getiren Aydın, salonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlere uygun şekilde hazırlandığına dikkati çekti.

Kurultayın, Türkiye'nin 2023 süreci içerisinde hayırlı olmasını dileyen Aydın, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gündemi içeride ve dışarıda gittikçe ciddiyet kazanmakta. Cumhur İttifakı'nın önemli paydaşı olarak MHP'nin görev ve sorumlulukları artmakta, daha büyük ehemmiyet kazanmakta. Bunun bilincindeyiz, buna uygun bir yapılanma olacak. 2023, Türkiye'nin sıçrama yapması gereken bir dönemeç. İnşallah o dönemi sağlıklı atlatacağımız, ona uygun bir kurultay olacak."