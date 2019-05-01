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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili itirazların Yüksek Seçim Kurulunun gündemine girmesinden bu yana CHP sözcülerinin açıklamalarında yüksek gerilim içeren bir telaş vurgusu olduğunu belirtti.
Semih Yalçın, "Asıl telaş ve gerginlik üretim kaynağı, MHP lideri Sayın Bahçeli'yi telaş içinde olmakla suçlayan CHP'nin kendisidir.
Sayın Genel Başkanımızın açıklamalarına Faik Öztrak'ın yemeyip içmeyip alelacele cevap vermesi CHP'de hakim telaş ve endişenin açık göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.
"CHP, YSK'nin vereceği karardan neden bu kadar korkmaktadır?" diye soran Yalçın, "CHP, İstanbul'da seçimi bir kaptıkaçtıya bindirmiştir. CHP, endişeli, sabırsız, huzursuz, adeta yangından kaçırdığı malı nereye saklayacağını bilemeyen bir şekilde, hemen dolmuşa binmeye hazır vaziyettedir." görüşünü ifade etti.
YSK'nin görevinin başında olduğunu ve nasıl olsa kararını vereceğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:
"CHP, politika atmosferinin sürekli yüksek hararet içinde olmasını istemektedir.
Çünkü CHP bundan beslenmekte, belirsizliklerden gıdalanmaktadır.
Genel Başkanları YSK'de yargıçların bulunduğunu ve hukuka güvendiğini açıklamıştır ama sözcüler başka telden çalmaktadır."
CHP'nin, Devlet Bahçeli'yi "hakimleri hukuk cinayetine azmettirmek" ile itham ettiğini bildiren Yalçın, "Bu akıl tutulmasının arkasında, antidemokrat, hukukun üstünlüğüne inanmayan, yargıya güvenmeyen ve milli iradenin tecellisinden de şüphe duyan tutarsız, ikircikli bir politik anlayış yatmaktadır." ifadesini kullandı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Devlet Bahçeli'ye yönelik ahlaken bir insana yakışmayacak ifadeler kullandığını belirten Yalçın, "Bu haliyle, siyasette polemik üslubunu beceremeyip belden aşağıya çeken siyaset zennelerine dahil olan son örnektir.
CHP, MHP ve Devlet Bahçeli aleyhtarlığını politikalarının merkezine alarak çaresizliğini, kısırlığını ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhur İttifakı'nın bir koalisyon değil, siyasi iş birliği zemini olduğunu vurgulayan Yalçın, ittifakın partiler üstü bir hususiyeti bulunduğunu ve gücünü de doğrudan milletin desteğinden, maşeri vicdandan aldığını bildirdi. Koalisyonların geçici, Cumhur İttifakı'nın ise kalıcı ve uzun vadeli olduğunu belirten Yalçın, CHP'yi rahatsız edenin Cumhur İttifakı'nın kalıcılığı ve Türk siyasetinde oynadığı dönüştürücü rol olduğunu ifade etti.
Semih Yalçın, CHP'nin MHP'yi karalamak ve zayıf düşürmek için çabaladığını belirterek, şunları kaydetti:
"Nasıl Amerikan yönetimi Türkiye'de yükselen değer milliyetçilikten ve bu değerin asli cevheri olan MHP'den ve Cumhur İttifakı'ndan kurtulmak istiyorsa CHP de MHP'den kurtulmak hayalleri peşindedir.
CHP, ABD'nin Türkiye'yi ve Türk siyasetini yeniden dizayn etme planlarına taş taşımaktadır ama bu iş öyle kolay değildir. ABD'nin ve onun gönüllü taşeronlarının Türkiye'ye yönelik planlarının uygulanabilmesi için MHP'nin varlığının sadece siyasetten değil, millet vicdanından da sökülüp atılması icap etmektedir.
Cumhur İttifakı'ndan kurtulmak için önce MHP'yi saf dışı bırakmak gerektiğini bilen CHP ve sırt sırta verdiği şer odaklarının kirli hesapları tutmayacaktır.
MHP var oldukça açılımcı, çözümcü ve kripto FETÖ'cüler emellerine asla nail olamayacaktır.
Milli mutabakat zemininde teşekkül eden Cumhur İttifakı ile Türkiye'de başlayan hızlı ve güçlü politik ve hukuki dönüşüm devam edecektir."
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