MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan

AA

AA muhabirine gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Yıldırım, Anayasa Mahkemesi üyesinin yaptığı paylaşımın vesayeti andırdığını ve darbe çağrışımı yaptığını belirterek "Hakim bey 'Bu maksatla söylemedim.' diyor ama sonuç itibarıyla 'Şüyuu, vukuundan beter.' diye bir tabir vardır. Askeri vesayet bitti, hakim vesayeti mi başladı? Soru işaretleri... Bu yanlış. Türkiye'de darbeler dönemi bitmiştir, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Engin Yıldırım'a yönelik Anayasa Mahkemesinin nasıl bir işlem yapacağını takip ettiklerini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişmeleri önceden öngördüğünü vurgulayan Yıldırım, Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliğine (TBB) ilişkin sözleri üzerine herkesin ayağa kalktığını ancak şu an TBB'nin başına getirilen ismin PKK ile ilişkisini gizlemeyen bir terörist olduğunu ve bu kişinin FETÖ ile bağlantıları olduğunu ileri sürdü.

Bahçeli'nin bu sebeple TBB için "Kapatılmalıdır" görüşünü paylaştığını aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasa Mahkemesi ile de ilgili Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu hadise bir bunun parlamenter sistemin ve darbenin ürünü olduğudur. Anayasa Mahkemesinin görevi nedir? Parlamentodan çıkan kanunların anayasaya uygun olup olmadığını izlenmesi, takibi ve düzeltilmesi. Hem darbe ürünü hem de parlamenter sistemin ürünü... Bugün Türkiye'de sistem değişmiştir, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelmiştir. Bu sistem geldikten sonra kurum ve kuruluşların da yeni sisteme göre ayarlanması ve uygulanması gerekir."

- "Bir nevi Yargıtay işi görmeye başladı"

Yıldırım, Anayasa Mahkemesine yönelik yapılacak düzenlemeyi parlamentonun belirleyeceğini vurgulayarak "Görev ve yetkilerini de belirlemek gerekir. Anayasa Mahkemesinin kuruluş amacı ve görevi, kanunların anayasa uygun olup olmadığının denetimi ama önüne gelen Anayasa Mahkemesine müracaat ediyor. Bir nevi Yargıtay işi görmeye başladı. Kendi sınırlarını genişletiyor. Hiç kimsenin de müdahale etme gibi bir şansı yok. Yüksek mahkeme nasıl canı isterse öyle karar veriyor." şeklinde konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararına 14. Ağır Ceza Mahkemesinin "yeniden yargılamaya gerek olmadığı" kararıyla karşılık verdiğini hatırlatan Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şimdi bunun benzeri sistemimizde Yargıtay bozar gönderir yerel mahkeme kararında direnir ama en son sözü Yargıtay söyler. Anayasa Mahkemesinin böyle bir söz söyleme hakkı var mı? Burada bir yetki aşımı var. Ciddi şekilde bir sıkıntı var. Belirlenmesi lazım sınırlarının. Nerede yetkilisin? Nereye kadar yetkilisin?"

Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesinin yapısının değiştirilmesi ile ilgili önerisinin 15 gün sonrasında bu twit paylaşımının olduğunu belirterek gelinen noktasının hoş olmadığını kaydetti.

- "Azerbaycan topraklarını kurtarmaya çalışıyor"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Kafkaslardaki gelişmeleri de değerlendirdi. Azerbaycan'ın kendisine yönelik saldırıya cevap verdiğini ve Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmaya çalıştığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ermenilerin sivillere karşı füze saldırıları var. Dünyadan hiç ses çıkmıyor. Eğer Azerbaycan Türkü bunu yapmış olsa dünya ayağa kalkardı. Rusya'nın etkisi ile bir ateşkes başladı tabii ki esir değişimi veya cenaze değişimleri olacaktır ama bu ateşkes bir tuzak. Mevcut durumu daha da uzatıp müdahale demeyelim de hakimlik noktasında Rus askerlerinin Karabağ'a gönderileceği iddia ediliyor."

Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti olarak da Cumhur İttifakı olarak da MHP olarak da Azerbaycan'ın yanında olduklarına dikkati çekerek "Eğer müzakere olacaksa diplomasi olacaksa da Azerbaycan'ın işgal edilen toprakları Azerbaycan'a verilip müzakere başlatılmalı." diye konuştu.

- KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçen hafta sonu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak Yıldırım, "Buradaki iki ayrı devlet isteyenlerle federasyon isteyenlerin bir karşılaşmasıdır. Bizim endişemiz şudur, federasyon isteyenler bu işten sonuç alırsa oradaki Türklerin konumu Batı Trakya Türklerine döner, azınlık durumunda kalırlar." ifadesini kullandı.

Yıldırım, seçimin sonuçlarını, KKTC halkının belirleyeceğine işaret ederek "Büyük bir kısmı sandığa gitmedi inşallah yüksek bir katılımla kendileri açısından en hayırlı kararı verirler." diye konuştu.