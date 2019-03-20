2019 yerel seçim sürecinden beka sorunu tartışmalarına, terörle mücadeleden ekonomideki gelişmelere, Cumhur ittifakı çalışmalarından 31 Mart sonrası siyasetin geleceğine kadar gündeme ve Türkiye’ye dair her şeyi Didem Arslan Yılmaz soruyor, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yanıtlıyor.

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Özel Röportaj” 22 Mart Cuma saat 23.00’te Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınıyla Show TV’de!