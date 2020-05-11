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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in 'Memleket Masası' kuralım teklifine yanıt verdi.

Bahçeli açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Siyasi uzlaşma doğruya bağlılığın güzelliğini işaret ve ifade eder. Elbette tek başına doğruluk da yetmez. Siyaset doğrudur, zaman yanlıştır; zaman doğrudur, siyaset yanlıştır. Mühim olan her ikisinin de doğru-dürüst-düzgün olmasıdır. Aksi halde her adım fuzuli ve falsoludur.

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) May 11, 2020

"KIRIK DÖKÜK ÜÇAYAKLI MASA ZATEN KURULMUŞTUR"

Yanlış siyasetin yanlış zamanda dillendirdiği bir masa edebiyatı gündeme yerleşmiştir. Malum ve mahsurlu odaklar İP’in “Memleket Masası” kuralım teklifine önüne arkasına bakmadan bodoslama atlamışlardır. Hâlbuki kırık dökük üçayaklı bir masa zaten kurulmuştur.

"MASA, MASALDIR, MAVAL OKUMAKTIR"

HDP/PKK’nın İP ile ilgili ifşa ve itirafları, İP’in HDP’ye aracılar gönderip icazet arayışları uzun bir süredir kimlerin masa başı çalıştığını fazla zahmete gerek bırakmadan ispatlamıştır. Masaya davet edenler akıllarınca yiyecek menü peşindedir. Masa; masaldır, maval okumaktır.

"İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN AŞIRI RİSKLİDİR"

Takur tukur sallanan masaya oturan oturmuştur. Gerçi şu Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir, insan sağlığı açısından aşırı risklidir. Teklif sahipleri sanıyorum düşüncesizce konuşmuş olacaklardır ki, insan ve toplum sağlığını pek dikkate almamışlardır.

"BUNA İTİBAR EDECEK AKLI BAŞINDA KİMSE YOKTUR!

Milliyetçi Hareket Partisi’nin sakat masa kurmanın telaşında olanları ciddiye alması ham bir hayaldir. “Memleket Masası” diyorlar, ne var ki memlekete ve millete zehir diyeti dayatıyorlar. Buna itibar edecek aklı başında ve kalbi vatan için çarpan hiç kimse bulunmamaktadır.

"BAKSINLAR İŞLERİNE, OTURSUNLAR LEKELİ ORTAKLARIYLA"

Türkiye’nin bu tür hasarlı masalara ihtiyacı yoktur. Bu teşebbüs hezeyandır. Türk milletinin masalara ve şer oyun kuruculara değer vermesi imkansızdır. Baksınlar işlerine, otursunlar lekeli ortaklarıyla, fiskos yapsınlar durmadan, nasılsa aracılar da yok, konuşsunlar doğrudan.

"CUMHUR İTTİFAKI MASADA DEĞİL GÖNÜLLERDEDİR"

Yürekleri yetiyorsa geçmişte arka kapılarda yaptıkları pazarlıkları açıklasınlar. PKK'nın masaya nasıl çekildiğini, hangi telkinlerle zillete düştüklerini, buna nasıl ikna edildiklerini söylesinler. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı masada değil, gönüllerdedir.