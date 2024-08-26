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        Haberler Gündem 3. Sayfa MHP İlçe Başkanı silahı saldırıda hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        MHP İlçe Başkanı silahı saldırıda hayatını kaybetti

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 20:05 Güncelleme: 26.08.2024 - 20:05
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        MHP İlçe Başkanı silahı saldırıda hayatını kaybetti
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        Rize'nin Derepazarı ilçesindeki silahlı saldırı bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün Tersane Çay Fabrikasında iş arkadaşlarıyla tartışan Bayram K., tartıştığı kişiler tarafından fabrika yönetimine şikayet edildi.

        Şikayetten bugün haberi olan Bayram K. çalıştığı çay fabrikasından çıkarak ilçe merkezine doğru ATV'si ile seyir halindeyken aynı fabrikada çalıştığı Şaban Kap ile karşılaştı. ATV'den inen Bayram K. ile aracını hiç terk etmeyen Şaban Kap arasında konuşma gerçekleşti. Bu esnada Bayram K. belinden çıkardığı tabancayla İlçe Başkanı Şaban Kap'a ateş etmeye başladı.

        Olaya şahit olan çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayınca olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden ağır yaralanan Kap, sağlık ekipleri tarafından kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kap, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden ATV ile kaçan Bayram K. için ise arama çalışmaları başlatıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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