MHP, İzmir'de 30 ilçede kongre sürecini tamamladı

AA

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 9 Eylül'de başlayan kongre sürecinin 30 ilçede partilerine yakışır şekilde tamamlandığını vurguladı.

Kongreleri "birlik" temasıyla düzenlediklerini aktaran Şahin, "Türk milliyetçileri ayrılmamalıdırlar. MHP çatısı altında istiklale ve istikbale birlikte yürümelidirler. Bu yürüyüşten Türkiye ve Türk milleti kazançlı çıkar. Liderimizin de bizlere gösterdiği hedef budur. Kongrelerimizin de özel adı 'İstikbalde ve istiklalde birliktir'. Birlik içinde büyük Türkiye ülküsüne yürümektir." ifadelerini kullandı.

- "Türk semtine Pagos ismini yakıştıran adamla mücadelemiz sürecek"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i de eleştiren Şahin, şunları kaydetti:

"Göreve gelir gelmez Türk’ün kalesine, Türk'ün semtine yani Türk İzmir’in en güzel ve anlamlı yerine Pagos ismini yakıştıran adamla mücadelemiz sürecek. Pazar yeri açıyor adı 'Pagos'. Biz olmasak, İzmir tepki vermese geminin ismi de Pagos olacak. Yunan bayraklı renkler, eyalet söylemleri, İzmir parası ve İzmir bayrağı gibi bölünmez bütünlüğümüze yönelik adımlar atıyorlar. Bunlara dikkat ediyor, enselerinden ayrılmıyoruz. İzmir’i bunların elinden alacağız."