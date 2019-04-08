MHP Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, ailesini düğünden alıp Kars il merkezine getirmek için 36 EC 850 plakalı aracıyla Arpaçay’a doğru yola çıktı. Şehir merkezine 15 km mesafedeki Mezra Köyü mevkiine geldiğinde arkadan gelen aracın selektör yaptığını gördü. “Bir tanıdık olabilir” düşüncesiyle aracın hızını yavaşlattı. Bu sırada silah sesleri duyan ve aracın arka camının patladığını gören Boy, direksiyona kapandı. Boy’un kendini direksiyona kapatmasıyla birlikte araç yolun sağına şarampole kayarak yan yattı. 5 kurşunun isabet ettiği araçta hasar oluşurken MHP Merkez İlçe Başkanı Boy, olayı yara almadan atlattı.

Kimliği belirsiz kişi yada kişiler olayın ardından kayıplara karışırken bir süre sonra aracından çıkan Boy, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Öte yandan jandarma olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatan jandarma il merkezi çıkışı ve çevre kavşaklarda önlem aldı.