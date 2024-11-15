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        Haberler Gündem Politika MHP'li Feti Yıldız'dan "yeni seçim kanunu" çağrısı | Son dakika haberleri

        MHP'li Feti Yıldız'dan "yeni seçim kanunu" çağrısı

        MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Kayyum atamaları ve Milletvekili yargılamalarıyla ilgili tartışmaların devam etmemesi için, Belediye Başkanı ve Milletvekili adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenmesi şarttır. Yeni bir seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu yapmanın zamanı gelmiştir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 07:26 Güncelleme: 15.11.2024 - 07:26
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        MHP'li Feti Yıldız'dan "yeni seçim kanunu" çağrısı
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        MHP’li Feti Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kayyum atamaları ve milletvekili yargılamalarıyla ilgili tartışmaların devam etmemesi için, Belediye Başkanı ve Milletvekili adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenmesi şarttır. Terör suçlarında, kuvvetli suç şüphesi ve somut delil ile açılan kamu davasının aday olmaya engel olup olmaması soğukkanlı şekilde tartışılabilir. (suçsuzluk karinesi unutulmadan) Her durumda; yeni bir seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu yapmanın zamanı gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #mhp
        #FETİ YILDIZ
        #Son dakika haberler
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