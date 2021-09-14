MHP'li Kaşıkçı, İnşaat Mühendisleri Odasının kendisinden istediği savunmanın hukuki geçerliliği olmadığını söyledi

AA

Kaşıkçı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İnşaat Mühendisleri Odasının kendisi hakkında açtığı soruşturmaya tepki gösterdi.

Daha önceki basın toplantısında İnşaat Mühendisleri Odasının, "dar bir kadro tarafından ele geçirildiği, yaptığı uygulamalarla bölücülere alan açtığı" iddiasında bulunduğunu anımsatan Kaşıkçı, Oda'nın, kendisi gibi düşünmeyen Anadolu'daki şubelerine de mobing uyguladığını savundu.

Kaşıkçı, İnşaat Mühendisleri Odasının, bölücülere alan açan onlarca açıklaması bulunduğunu ileri sürerek, "(Kadın haklarını savunuruz) der bu oda genel merkezi, ölen kadın eğer HDP'li ise ortalığı ayağa kaldırırlar, ama PKK tarafından şehit edilen Aybüke öğretmen ile ilgili bir satır dahi açıklama yapmazlar. Bunlar mesleki olarak hiçbir sorunun çözümüne yardımcı olmaz, siyaset olarak da HDP çizgisinde bir siyaset yürütürler." ifadesini kullandı.

Anayasanın kendisine verdiği yetkiler dahilinde, milletin sesi olmak için onların sorunlarını paylaştığını belirten Kaşıkçı, "Ben dün ne söylediysem kameralar karşısında, bugün de onların arkasındayım. Bölücülere alan açan bu zihniyetle nefesim yettiğince mücadele edeceğim. Onların benden istediği savunmanın da hiçbir hukuki geçerliliği yoktur." diye konuştu.

Kaşıkçı, açıklamasının sonunda, boş bir sayfayı zarfa koyarak, bunu savunma olarak postane aracığıyla oda genel merkezine yollayacağını ifade etti.