MHP'li Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarmalara tepki gösterdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

MHP'li Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarmalara tepki gösterdi

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesince yüzlerce çalışanın işten çıkarıldığını belirterek, "Bütün belediye personelimizin canla başla yanlarındayız. Sesleri olmaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

MHP'li Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarmalara tepki gösterdi
AA

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, orman yangınlarında yeşil vatanın büyük zarar gördüğünü ifade etti.

Yangınların ilk gününden itibaren Mersin'de, vatandaşın yanında olduğunu anlatan Kılavuz, "Mersin'de de evi, serası, ahırları ve hayvanları yanan vatandaşlarımızın zararları tespit edilip mağduriyetleri giderilerek yaraları sarılacaktır." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde ülkü ocakları aracılığıyla yardım kampanyası başlatıldığını anımsatan Kılavuz, orman yangınlarını siyasi şova dönüştürüp rant elde etmek isteyenlerin, bölücü bir dil kullanıp devleti aciz göstermeye çalışanların, sosyal medyada kaos, kargaşa ve karışıklık ortamı yaratanların, ormanları yakanlar kadar suçlu olduğunu söyledi. Kılavuz, emniyet ve jandarma teşkilatının, yangınların başladığı ilk günden itibaren sahada olduğuna işaret etti.

- "Mersinli vatandaşlarımızın vicdanına havale ediyorum"

Mersin Büyükşehir Belediyesinde toplu işten çıkarmalar yaşandığını ifade eden Kılavuz, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenmek yerine insanların ekmeğine kan doğramaya devam etmektedir." dedi.

Yangınlardan dolayı birçok insanın evine ateş düşmüşken bir ateşin de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından hanelere atıldığını dile getiren Kılavuz, bugün yine yüzlerce belediye çalışanının bir mesajla işlerinden çıkarıldığını belirtti.

Kılavuz, işten çıkarmalara tepki göstererek, "Mersinli hemşehrilerime buradan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nı şikayet ediyor ve Mersinli vatandaşlarımızın da vicdanına havale ediyorum." ifadesini kullandı.

Hiçbir belediye personelinin yalnız ve sahipsiz olmadığını vurgulayan Kılavuz, "Bütün belediye personelimizin canla başla yanlarındayız. Sesleri olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Kinle, nefretle ve intikamla hareket edenlerin karşısında belediye çalışanlarımızın haklı mücadelelerinde daima onlarla beraberiz. Emekçinin hakkını her platformda savunup dile getireceğiz. Bu uygulamalar bizleri asla yıldıramaz, geri adım attıramaz." diye konuştu.

MHP'den Mersin Büyükşehir Belediyesi başkanlığı da yapan ancak daha sonra İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz'a da tepki gösteren Kılavuz, "Bugün Mersin'de belediye çalışanları işten çıkartılıyorsa bunun sorumlusu Millet İttifakı, CHP zihniyeti ve Kocamaz'ın ihanetidir." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Teneffüste, marketten çikolata alıp okula dönerken traktörün altında kaldı
GÜNDEM Çikolata alıp okula dönerken traktör ezdi!
Kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler
GÜNDEM Vicdansızlar! Kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını ...
SON DAKİKA: Ankara'da aşısızlar kahveye alınmayacak! - HABERLER
GÜNDEM Ankara'da aşısızlar bu mekânlara giremeyecek
Priene Antik Kenti ziyaretçilere kapatıldı - Haberler
GÜNDEM Priene Antik Kenti ziyaretçilere kapatıldı
Avcılar'da sahte içki operasyonu; bina sakinlerini 'deterjan üretiyoruz' diyerek kandırdılar
GÜNDEM Sahte içki operasyonu: 'Deterjan üretiyoruz' dediler
DUYGULANDIRAN NOTLAR! Son dakika: Yardım Toplama Merkezi'ne gelen mektuplar okuyanları duygulandırıyor
GÜNDEM Duygulandıran mektuplar
ACI MANZARA! Son dakika: Turgut Şelalesi'nin çevresi küle döndü - Haberler
GÜNDEM Doğa harikası şelalenin çevresi küle döndü
Garajda çıkan yangında arabası, bahçe motoru, motosikleti ve 30 bin lirası kül oldu
GÜNDEM Arabası, motosikleti ve 30 bin lirası kül oldu
Av sezonu ne zaman açılıyor? 2021 - 2022 av sezonu açılış tarihi
GÜNDEM Av sezonu ne zaman açılıyor?
İSTANBUL KAVRULDU! Son dakika: Megakentte sıcaklık 40 dereceye dayandı! - Haberler
GÜNDEM İstanbul kavruldu!