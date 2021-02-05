MHP'li Yalçın'dan Twitter'ın Bahçeli sansürüne tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

MHP'li Yalçın'dan Twitter'ın Bahçeli sansürüne tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın Twitter tarafından kaldırılmasına ilişkin, "Twitter'ın tahakkümüne ve hadsiz müdahaleci davranışına cevap olarak bu sosyal medya kuruluşunun yayınları denetlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'li Yalçın'dan Twitter'ın Bahçeli sansürüne tepki
AA

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara ilişkin paylaşımının sansürlendiğini belirtti.

Twitter'ın bu davranış biçimiyle, sosyal medya denen kontrolden çıkmış "dipsiz gayya kuyusunun Deli Dumrul'u, kırk haramisi" haline geldiğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Hem milyonlarca takipçisi bulunan siyasetçiler üzerinden trilyonlar kazanan hem de onların tweetlerini keyfine göre sansürleyen Twitter'ın bu sosyal medya simsarlığına kimse boyun eğmez, eğemez. Her ülkenin kendine göre sosyal kıymetler bütünü, inanç iklimi, demokrasi anlayışı ve toplumsal öncelikleri vardır. Yerel ve toplumsal olsa da insani değerler ve inançlar kutsaldır, masundur, asla tekelleştirilemez, tahakküm altına alınamaz."

- "BM'yi ortak harekete davet ediyoruz"

Hiçbir ülke veya kuruluşun, bir başka ülke veya toplumun demokratik düzenine müdahalede bulunamayacağını vurgulayan Semih Yalçın, şunları ifade etti:

"Bütün ülkelere kendi menfaat nizamını dayatmaya kalkarak uluslararası güvenlik ve barışı tehlikeye sokan bu türden sermaye ve çıkar unsurlarını hizaya getirmek üzere uluslararası camiayı harekete geçmeye çağırıyoruz. Birleşmiş Milletleri (BM) ve hatta bütün demokratik ülke yönetimlerini bu konuda ortak hareket etmeye davet ediyoruz. Türk demokrasisine müdahale niteliğindeki bu cüretkar tutum karşısında Türkiye olarak derhal gereken tedbirler alınmalı, Twitter'ın tahakkümüne ve hadsiz müdahaleci davranışına cevap olarak bu sosyal medya kuruluşunun yayınları denetlenmelidir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sokakta 'korona düğününe' baskın
GÜNDEMSokakta 'korona düğününe' baskın
Muş'ta köy yollarını açmak için 6 metrelik karla mücadele
GÜNDEMMuş'ta 6 metre karla zorlu mücadele
1000 TL sosyal yardım başvurusu ekranı 2021! E-Devlet ile pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgula
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgula
KAR, kış, yağmur! Son dakika: 5 Şubat HAVA DURUMU - Meteoroloji uyardı
GÜNDEMHava durumu: Doğu kar altında!
Üniversite sınavı başvuru tarihi 2021: ÖSYM ile YKS başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEMÖSYM 2021 YKS başvuru işlemleri
21 yıl... Son dakika: Oğlnu arayan babanın feryadı yürek dağladı: Neredesin!
GÜNDEM21 yıl oldu! "Neredesin oğlum?"
En güzel cuma mesajları kısa ve öz 2021! Dualı, ayetli Cuma mesajları burada... Hayırlı Cumalar
GÜNDEMEn güzel resimli Cuma mesajları 2021
5 Şubat Cuma Hutbesi 2021 - İşte Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu
GÜNDEMCuma Hutbesi 5 Şubat 2021!
"Seni köpeklere yediririm" demiş! Son dakika: Şiddet mağduru kadın kabusu anlattı
GÜNDEM2 yıllık kâbus: Seni bu köpeklere yediririm
YALANCI KATİL! Son dakika: Gamze Pala'nın katilinden ilginç savunma
GÜNDEMGamze'yi vahşice katletmişti! Yalancı katil!