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MHP'li Yalçın, kadına şiddetin önlenmesi için TBMM'deki düzenlemelere destek olacaklarını bildirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve Türk aile yapısının korunması konularında TBMM çatısı altında yapılacak düzenlemelere hassasiyetle katkıda bulunacağını bildirdi.

MHP'li Yalçın, kadına şiddetin önlenmesi için TBMM'deki düzenlemelere destek olacaklarını bildirdi
AA

Yalçın, yazılı açıklamasında, bir kadının Samsun'da ayrıldığı eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde şiddet görmesinin ve Aydın'da 92 yaşındaki kadına gerçekleştirilen saldırının toplum vicdanında derin yaralar açtığını belirtti.

Bu yaşananlara başta siyasi partiler olmak üzere bütün demokratik kurumlar ve toplumun bütün kesimlerinden şiddetli tepki geldiğini anımsatan Yalçın, bu fiillere en sert tepkinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gösterildiğini kaydetti.

Yalçın, MHP'nin, ideolojisi, dünya görüşü ve siyasi duruşu dolayısıyla dini, ahlaki, ailevi değerlerin titizlikle korunup nesilden nesile taşınması konusunda hassasiyet gösteren partilerin başında geldiğini anlattı.

- "Bir tür siyasi sapıklık..."

Samsun'da ve Aydın'da meydana gelen olaylardaki iki failden birinin siyasi görüşlerini, diğerinin kullandığı üç hilal amblemini bahane eden kimi fırsatçıların, bunların işlediği affedilmez suçların faturasını MHP'ye çıkarma çabasına girdiğini belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Yaşanan iki çirkin ve iğrenç olayı kullanarak buradan MHP'ye dönük bir linç kampanyası ve komplo organizasyonu çıkarmaya yeltenenler, malum fiilleri işleyenlerle aynı ahlaki kategoride tasnif edilmeyi hak etmektedir. Masum bir kitleyi, bir kurumu veya kişiyi işlemediği bir suç ve fiil üzerinden itham edip hakkında kamuoyunda imaj ve prestij cellatlığı yapmaya soyunmak, ahlaksızlığın, edepsizliğin en büyüklerindendir. MHP'yi anılan suçlularla aynı paralelde gösterme çabası, bir tür siyasi sapıklıktır. Buradan, MHP'nin kamuoyundaki güçlü itibarına suikast düzenlemek için fırsatçılık yapanlara ekmek çıkmayacaktır. Bilakis, partimize haksız isnatta bulunanlar cürmümeşhut halinde yakalanmış ve kamuoyu vicdanında mahkum edilmiş olacaklardır. Kaldı ki MHP ile irtibatlandırılmaya çalışılan kişilerin parti teşkilatında üstlendikleri herhangi bir görev ve mesuliyet de bulunmamaktadır. Suç kişiseldir ve sahibini bağlar. Ancak herhangi bir kurumda, resmi görevde veya sorumlu bir mevkide bulunan kişiler işledikleri suçun faili olmakla kalmazlar, o kurum veya mevkie de zarar verirler."

Yalçın, toplum ve ahlak düşmanlarının MHP ile ilişkisi tespit edildiği takdirde, parti olarak başlattıkları soruşturmalar sonucunda gereğinin vakit geçirilmeden yapıldığını bildirdi.

Samsun ve Aydın'daki çirkin fiillerin hemen ardından sosyal medya üzerinden MHP ve parti yöneticilerine yönelik ve sistematik saldırılar başlatıldığına işaret eden Yalçın, MHP'yi hedefe koyan sistemli ve planlı saldırıların 18 Mart Perşembe günü yapılacak 13. Olağan Büyük Kurultay öncesinde cereyan etmesinin tesadüf olmadığını ifade etti.

MHP'li Yalçın, "Şer mihrakının, Türkiye'nin bütünlüğü aleyhinde faaliyet gösteren ve bölücülük yapan milletvekilleri hakkındaki fezlekelere dair MHP'nin toplum vicdanına tercüman olarak kararlı bir tutum sergilediği bir dönemde zincirleme saldırılar kurgulaması, meselenin bir başka çarpıcı boyutudur. Saldırıları sevk ve idare edip üzerimize yönlendiren aklın FETÖ'ye ait olduğu, kullanılan aşağılık ve çirkin yöntemlere bakılarak tahmin edilebilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hukuk önünde hesaplaşılacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Semih Yalçın, şunları kaydetti:

"Bilhassa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, PKK siyasi acentesi HDP'yi aklayıp MHP düşmanlığında FETÖ'cülerle yarışmasının ve bu iki çeteyle aynı paralelde yürümesinin sebebi nedir? CHP'nin başı, FETÖ ve PKK ile el ve iş birliği içinde MHP'yi çirkin siyasetin derin çukurlarına çekebileceğini mi sanmaktadır? Bu kirli senaryonun arkasındaki MHP düşmanlığının ayrıntılı incelenerek çok yönlü araştırılması ve partimizi hedef alan sistemli saldırıların asıl kaynağının mutlak surette ortaya çıkarılması şarttır. Partimiz aleyhinde algı operasyonlarına kalkışarak iftira ve çamur atma rezilliğine tevessül edenlerle hukuk önünde hesaplaşılacaktır."

MHP'nin toplumun temel direği olan kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve Türk aile yapısının korunması konularında TBMM çatısı altında yapılacak düzenlemelere hassasiyetle katkıda bulunacağını belirten Yalçın, "MHP, fezlekeler gündeme geldiğinde de Türkiye'nin bütünlüğü aleyhinde suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde kararlı surette oy kullanacaktır." ifadesini kullandı.

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