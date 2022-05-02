MHP Lideri Bahçeli'den 3 Mayıs mesajı 0:00 / 0:00

DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"3 Mayıs 1944, dönemin Türk milliyetçilerinin çileyle bezenmiş ağır şartlar içinde zorlu imtihan etabı, buna karşılık çelikten iradelerine eşlik eden çevik ve sağlam duruşlarıyla sivrilip öne çıkmalarının simgeleşmiş evresidir. 3 Mayıs nihayet yüksek bir mücadele erdemidir. Aziz dava büyüklerimiz baskıya, şiddete ve haksızlıklarla pekişmiş hukuki süreçlere inançlarıyla direnmişler, bu sayede milli gönüllerde bayraklaşmışlardır. Milliyetçiliğin hakir görüldüğü bir zamanda fikri haysiyetleriyle, faziletli hayatlarıyla karanlığa ışık salmışlardır.

"İŞKENCELERE PES ETMEYENLERİN İTİBAR GÜNÜ"

3 Mayıs aynı zamanda milliyetçiliğin siyasallaşma yolunda güçlü bir adımı; sivil, meşru ve demokratik itirazın haklı ve masum ahlakıdır. Bu nedenle iyi anlaşılması ve anlatılması gereken tarihi bir an olup, işkence ve zulümlerle pes etmeyen dava insanlarının itibar günüdür. Hayal kırıklıklarıyla boğuşan milletimizin ihtiyacı olan kudretin Türk tarihinin şanlı sayfalarında olduğunu işaret eden de yine 3 Mayıs'ın sembol isimleridir. Onların geçmişe duydukları derin hayranlık esasında parlak istikbale uzanan bir köprü, bir mesaj, bir özlemdir" ifadelerini kullandı.