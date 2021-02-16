Bahçeli: Kandil'e bir şafak vakti Türk bayrağı dikilmelidir 0:00 / 0:00

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MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen bir milletin mukavetini kıracak, muvaffakiyetini kısıtlayacak bir kuvvet henüz görülmemiştir. Bu vatan inanmış vicdanların şükür duasıdır. Tarihi varlığımızı birilerinin lütfuna borçlu değiliz. Bu coğrafyayı bonus diye almadık. Kan verdik, can verdik, bu topraklara vatan dedik. Üzerimizde hesap yapanların ışık diye ateşe koştuklarını, cayır cayır yandıklarını gördük.

Şuur varsa akıl vardır, fikir vardır, çare vardır, atılgan ve çevik bir irade vardır. Milli birliğimizi ve bekamızı muhafaza ettik. Dün yedi düven topraklarımıza saldırmıştı. Bugün de kiralık tetikçileriyle karşımızdadır. Bu tehdidi ciddiye almayan, bölücülük sorununu örtbas etmeye çalışan, beka mücadelesini küçümseyen kim varsa eli silahlı terörist kadar adidir, alçaktır. Hıyanet ile haysiyet arasında bir seçenek veya ara durak yoktur. Ama'ları, fakat'ları el yapımı patlayıcı gibi konuşlandıran, kanlı örgütün adını anmaktan imtina edenler sadece korkak ve kokuşmuş değil, terörün koçbaşlarıdır.

Bu koçbaşları Türk milletine ve Türkiye'ye ait her değere mesafelidir. Bunların hüviyetini biliyoruz. 10 Şubat 2021'de Gara bölgesine yapılan harekat, geçtiğimiz cumartesi günü tamamlanmıştır. Çok sayıda terörist hıyanetlerinin bedelini canlarıyla ödemiştir. Dileğimiz teröristlerin peşinin bırakılmaması, döktükleri kanların varlıklarından sorulmasıdır.

Kandil'e bir şafak vakti Türk'ün şanlı bayrağı dikilmeli, terör elebaşları mağaralara gömülmelidir. Mahmur'da terör kampları yıkılıp yakılmalıdır. Sincar'ın kısa süre içinde yerle bir edilmesi artık hayat memat konusudur. Millet ve vatan bu kahraman şehitlerimize minnettardır. 13 vatandaşımız, 13 kahraman kardeşimiz bir mağara deliğinde şehit edildiler. Bu katliam bir canavarlık örneğidir. Suçsuz, günahsız ve savunmasız insanlara kurşun sıkmak terörün ilkel yönünü teşrfi etmiştir.

Bu kadar mı alçaldınız, bu kadar mı insanlıkla aranızı açtınız? Sözde insan hakları savunucuları şimdi ne diyeceksiniz, ne yazacaksınız? Bu cinayetleri nasıl tevil edeceksiniz? Gara'da akan kan hepinizi boğacak. Bundan sonra Gara öncesi ile Gara sonrası aynı olmayacaktır. PKK'nın yanında saf tutan kim varsa tepeden tırnağa tutuşturulacaktır. Türk milletinin izzet-i nefsiyle oynamanın bedeli ağır sonucu, silahlı eşkıyaya, siyasi ortakçılarına felaket olarak yansıyacaktır. Hainlerin kafaları koparılacaktır. O meşhum mağarada Türk milletinin tamamına ateş açılmıştır. Biz göreceğimizi gördük, çekeceğimizi çektik. Acılara dayandık, sıramızı savdık. Bundan sonra gerisini bölücüler, işbirlikçiler, teröristler düşünmelidir. Herkes kulağını açsın ve bizim kim olduğumuzu dinlesin.