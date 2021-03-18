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MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını adayın da Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağını açıklarken, "Cumhuriyetin 100'üncü yılında yeni bir tarih yazılacak, yeni bir sayfa açılacak" dedi. CHP, İYİ Parti ve HDP'ye sert sözlerle yüklenen Bahçeli, "Covid-19 virüsü gibi zillet de bulaşıcıdır, mutasyona uğramaktadır. Zilletin aşısı da 2023 yılının Haziran ayında demokratik vasıtalarla yapılacak, bu aşı zillete zehir olacaktır" ifadelerini kullandı

CANLI | Son dakika: MHP lideri Bahçeli, MHP Kurultayı'nda konuşuyor
MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
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HABERTURK.COM

MHP lideri Devlet Bahçeli MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"İstiklal için birlik, istikbal için dirlik diyoruz kazananın Türkiye olacağına inanıyoruz. Bastığımız yerleri toprak diyerek geçmiyoruz, hep düşünüyoruz hep altında kefensiz yatanı, şehit olduğuyuz incitmiyoruz atamızı.

Gönül isterdi ki bu salonun içi de dışı da hınca hınç dolsaydı. Ancak bir yıldır hem ülkemizin hem dünyamızın kıyasıya mücadele ettiği Covid-19 nedeniyle kurultaya katılımı sınırlı tuttuk.

52 yıldır siyasetteyiz. 3,5 soysuzun ardında zağarlık yapmadık. Zaman oldu şafağı sökmeyen gecelerde ülkümüzle aydınlandık. Anılarımızı pusula yaptık, geleceğe açıldık. Yeri geldi iftiralarla boğuştuk, yeri geldi hıyanetlerle boğulmak istendik. Dönmedik yolumuzdan, şikayet etmedik sırtımızdaki yüklerden.

"TÜRKİYE'Yİ FAKA BASTIRMAK İSTEYENLER..."

Milliyetçi ülkücü hareket serden geçtilerin, inanmış vicdanların düşmeyecek kalesidir. Ardımızda tarih, yanımızda dava. Arkadaşlarımız, başımızda al bayrağımız, bağrımızda üç hilalli sancağımız, ömrümüzde milliyetimizde, ölümüzde bu cennet vatanın toprağı yardır dedik. Yastığımız mezar taşı, yorganımız kar olsun. Biz yoldan dönersek namus bize ar olsun.

Biz yürüdükçe hainler kaçacak delik arayacak. Türkiye düşmanları köstebek gibi saklanacak. Yürüyüşümüzden ürkenler var. Varlığımızdan ürperenler var. Bütün kötürüm ve köhne emel sahiplerini iyi tanıyoruz. Türkiye'yi faka bastırmak, tuzağa düşürmek için çırpınan çevreleri ibretle takip ediyorsunuz. Sanıyorlar ki tezgahların akıl sır ermeyecek. Türkiye'nin karşısında hizalanmak muhalefet değildir, millet başka bir şey zillet başka bir şeydir. Türkiye'yi uçuruma çekmek demokrasi değildir.

HDP, CHP, İYİ PARTİ...

Üniter milli devletimizi hançerlemek için ittifak kurmak, bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek adamlık değildir. Fezlekelerin önünde hukuk, adalet vardır. Gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor. HDP Türk demokrasinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır. CHP, 5'inci kol faaliyetidir. İYİ Parti siparişle kurulan uzaktan kumanda ile kontrol edilen melanet bir projedir. İP'in başkanı Cumhur İtttifakı'nı tanımlarken etle tırnak gibi demiş, kendilerinin proje bazlı olduğunu itiraf etmiştir. Bu neyin projesidir? Hazırlayanlar kimlerdir? Cumhur İttifakı kader birlikteliğidir, milli birlikteliktir, dürüst birlikteliktir.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SAYIN ERDOĞAN"

Cumhur İttifakını arayan Pensilvanya'da, Kandil'de değil. Başkent Ankara'da dünyaya Türkçe bakan iradenin sağlam ahlakında bulacaktır. 2023 Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, o Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur İttifakı 106 yıl önce Çanakkale'yi geçilmez yapan haşmetli imanın emanetçisidir. Bizim ittifakımız yalana karşı doğruluğun, hıyanete karşı vatan sevgisinin ittifakıdır.

"SEÇİMLER 2023 HAZİRAN'DA YAPILACAKTIR"

CHP Genel Başkanı tarlayı bilmez, traktöre binmez çiftçimizi konuşur, marangozu tanımaz, esnafımızı konuşur. Memurlarımızdan, işçilerimizden bahseder, CHP'ye oy vermeyenlere gelince hakaretleri sıralamadan utanmaz, arlanmaz. CHP çiçeğin özünde taş gören bir hezeyandır. Maksadı çürük olanın onu bunu suçlu görmesi hayasızlıktır. Covid-19 virüsü gibi zillet de bulaşıcıdır, mutasyona uğramaktadır. Zilletin aşısı da 2023 yılının Haziran ayında demokratik vasıtalarla yapılacak, bu aşı zillete zehir olacaktır.

Erken seçim diye tutturanlar, iyi bilsinler ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. Cumhur İttifakı'nın tavizsiz kararı budur. Cumhuriyetin 100'üncü yılında yeni bir tarih yazılacak, yeni bir sayfa açılacak.

"TÜRK TİPİ BAŞKANLIK SİSTEMİDİR"

Yeni sistem Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine dayanmıştır. Parlamenter sistemdeki karışıklıklar, çalkantılar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle aşılmıştır. Türk tipi başkanlık modelidir. Türkiye'nin sistemsel aksaklıklarının milli iradeyle çözülmesinden herkes memnun olmalıdır. 9 Temmuz 2018'den itibaren uygulamaya geçen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi taban tutmuş, tarihsel ve kültürel mazimizle örtüşmüştür.

Yeni sistemin özünde Türk milletinin beka ve refah özlemleri esastır. Geçmişin tecrübeleriyle geleceği kavuruyor, daha uyanık, daha dikkatli hareket ediyoruz. Tanzimat'tan Islahat'a, Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e kadar pek çok görüş, fikir, sistem önerilmiştir.

Kendimize özgü, bize bizi anlatan, bizi biz yapan karakterimizle çakışan devlet yönetimine huzur getiren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milli ve stratejik gücümüzdür. Stratejiik hedeflerimizin ilki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine, sahip çıkmak, ilke kural ve kurumlarıyla yaşamasına hizmet etmektir. Güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlanmenter sistem projeleri eskiye kıvrılıştır, beyhudedir. Bu kavramı ilk dile getiren terörist Selahattin Demirtaş'tır. İçi boş, günü kurtarmaya dönük bir adımdır. ARtık parlşamenter sisteme dönüş yoktur. Yeni sistemi karalama yarışı baskıcı, bağnaz, hoşgörüsüz, tahammülsüz bir siyaset ayıbıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi reformlarla kökleştirilmeli, güçlendirilmelidir. Eksik varsa giderilecektir.

YENİ ANAYASA MESAJI

İnsan hakları eylem planı, ekonomik reform paketi müspet gelişmelerin işaret fişeğidir. Bu sürecin sivil, geniş katılımlı, yeni yönetim sisteminin ruhuna uygun bir anayasa ile tahkim edilmesi ikinci hedefimizdir. MHP gerekli çalışmalarını sürdürmektedir. Hazırlıklarımız tamamlanacaktır. Siyasi partiler kanunu değiştirilmeli, seçim kanunu düzenlenmeli, siyasi etik kanunu çıkarılmaldır. Dokunulmazlıklar yeni baştan ele alınmalıdır. Anket şirketleri bize göre demokrasi kundakçısıdır.

EKONOMİ RAKAMLARI

Türkiye'de aç ve açıkta kimsenin yaşamını istemiyoruz. İnsanımızın ihtiyaç ve isteklerini yerli ve milli ekonomik sistemle karşılamak zorundayız. 2020'de küresel ekonomi yüzde 3,5 küçülmüştür. Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1,8 büyüme kaydetmiştir. G20 arasında ekonomisi büyüyen iki ekonomiden birisi Türkiye olmuştur. Ekonomide yaşanan toparlanma ve canlanma devletimizin ve milletimizin kasasına yansıyacaktır.

Diyorlar ki; Türkiye'de totaliter eğilimler güçleniyormuş, demokrasi zayıflamış, düşünce ve ifade özgürlüğü kalmamış. Bu çürük, çarpık iddiaların üç boyutlu hedefi vardır. Birincisi yabancı yatırımları caydırmak, ikincisi uluslararası camiada saygınlığımızı lekelemek, üçüncü boyutu egemenlik haklarımızdan taviz beklentirisidir

FETÖ'cüler Yunanistan'ı ve ABD'yi sığınma limanına çevirmişken kimsenin sesi çıkmıyor. AP'nin Türkiye'nin Suriye'de işgalci olduğunu iddia etmesi de bir başka ahlaksız iddiadır. Türkiye'de demokraside yok diyenler bunu külahıma anlatsınlar. Bu milletin sinesinden diktatör, tiran çıkmadı. Despotizmin en ufak emaresi belirmedi. Türkiye ekonomisini reformlarla güçlendirirken, diğer yandan aslı olmayan iddiaları yok etme gayesiyle hukuk, demokrasi ve insan hakları konusunda yüksek standartlara erişmek zorundayız.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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