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MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
Bahçeli'den EYT mesajı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"27'nci dönemin bu son yasama yılında sizlere başarılar diliyor, çalışmalarınızı alnınızın akıyla icra edeceğinize inanıyorum.

Şehit ve gazilerimiz yolumuzu açan, ufkumuzu aydınlatan irade fenerlerimizdir. Dikişi yırtığını örtmeyen süfli grup ne derse desin dediğimiz hep Türklüktür. Türkiye'yi parlak bir geleceğe ulaştırma hususunda sorumluluğumuz devasadır.

2023 yılında bir yanda Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümünü kutlayacağız diğer yandan demokratik imtihanla karşılaşacağız. Seçim takvimi başlayana kadar TBMM'de milletimizin beklenti ve taleplerini yasalaştırarak hayata geçireceğiz.

Bunlardan birisi EYT'dir. Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak. MHP, hiçbir vaadinin altında kalmamıştır. Cumhur İttifakı hiçbir sözünü unutmamıştır.

Türkiye mutlaka değeri çok büyük bir ülkedir. Bazen kıskançlıkla, bazen hayranlıkla, bazen husumetle bakılan bir Türkiye gerçeği dünya siyaset sahnesinde göz kamaştırmaktadır.

MHP'NİN SEÇİM HAZIRLIKLARI

Ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle gücüne güç katmıştır. MHP, olarak nasıl bir maziye, nasıl bir misyona sahip olduğumuzun farkındayız. 2023'e çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz.

4 Eylül 2021'den itibaren 9 bölge toplantısı yapmıştık. 30 Ekim 2021'de Adım adım 2023 temalı çalışmalarımızı yurdumuzun tamamında gerçekleştirmiştik. 18 Şubat'tan itibaren de ilçe ilçe aydınlatma çalışmalarını başarıyla ifa ettik. Her insanımızı kardeş, her yöremizi aziz bildik.

Türk milletinin zillete düşme ihtimali asla ve kata söz konusu değildir. Cumhur varlığına sahip çıkacaktır. MHP olarak 4 Eylül 2022 tarihinde Sivas'ta düzenlediğimiz açık hava toplantımızda 2023 seçimlerinin kampanya dönemini başlattık. Bursa, Kayseri ve Erzurum'da meydanın boş olmadığını ispat ettik.

Türk milleti var olduğu müddetçe üç hilalin önü kesilemez, MHP Türkiye'nin son siperidir. MHP, istiklalimizin son müdafaa hattıdır. Türk milletinin ruh kökü, Türklüğün ebediyen tüten ocağıdır. Anketler ne söylemiş bizim için vızıltıdır. Biz milletimize bakarız.

Durmuyoruz, yeni bir siyasi çalışmayla sahada varlığımızı tatbik ediyoruz. 8 Ekim'den itibaren Adım Adım 2023: Köyüm Benim Sohbet toplantılarıyla en ücra köşelere yola çıkıyoruz. Köylülerimizi ziyaret edeceğiz. 16 Ekim'de Konya'da, 23 Ekim'de Manisa'da açık hava toplantılarını yapacağız.

Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu haykıracağız. Milletimizden destek isteyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın Anayasa'yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması için elimizden geleni yapacağız.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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