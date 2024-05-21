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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar - Son dakika haberler

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 10:30 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:39
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        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        Title

        "Gazze'de masumların kanı hala dökülmektedir. Modern dünyanın gözü önünde çoğunluğu kadın ve çocuk olmak 35 binin üzerinde kardeşimiz alçakça soykırım kurbanı olmuştur. Küresel vicdan İsrail'e karşı baskısını artırmalıdır. Durdurulması gereken terör devleti İsrail'dir. İsrail hükümetinde bir yarılma söz konusudur. Savaş karşıtlarının protesto ve gösterileri yoğunluk kazanmıştır. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama talebi çok önemli bir gelişmedir.

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