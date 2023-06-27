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Bahçeli: Kurban Bayramı dayanışma ve yardımlaşmanın simgesidir

MHP lideri Bahçeli Kurban Bayramı ile ilgili yazılı mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, "Kurban Bayramı dayanışma ve yardımlaşmanın simgesidir" ifadelerine yer verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den bayram mesajı - Haberler
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DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında, "Kurban Bayramı dayanışma ve yardımlaşmanın simgesidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı nedeniyle yazılı mesaj yayımladı.

Bahçeli, "Beşeriyetin, huzur ve umut definesini bulmak, istikbal ve istikrar zirvesine tırmanmak maksadıyla çırpınırcasına arzu ve arayış içinde olduğu bir dünya tablosu karşımızdadır. Adalet, hakkaniyet, haysiyet, insaniyet ve merhamet açlığının yol açtığı hayat ve medeniyet dramları elbette kaygı verici noktadadır. Titanik enkazını görmek amacıyla milyarlarca dolar harcayıp Atlas Okyanusuna dalış yapan ve sonra da kaybolan 5 milyarderin günlerce konuşulduğu kadar mesela Mora Yarımadası açıklarında balıklara yem olan mazlumlar hiç konuşulmamış, hiç de gündeme alınmamıştır. Halbuki derisinin rengi ve eriştiği maddi değerin birikim seviyesi ne olursa olsun insan her coğrafyada insandır, eşit hak ve hürriyetlere bihakkın sahiptir. Maalesef bu somut gerçeğin hiçe sayılması, itiraf ve ifade edilmemiş ezici bir kast sisteminin küresel sistemde hakimiyet ve hükümranlık kurması ayrımcılıkları körüklemekle birlikte medeniyetler ve milletler arasındaki köprüleri de dinamitlemektedir" dedi.

"SÖZDE DEMOKRATLARIN İNSAN GÖNLÜNÜ KAZANMA AMACI BEYHUDEDİR"

Bahçeli, hiç doymayanlarla obezlikten kurtulma mücadelesi verenler arasındaki derin uçurumun; hiç kazanmayanlarla servetinin miktarını dahi bilmeyenler arasındaki devasa çelişkinin daha güvenli, daha huzurlu, daha müreffeh bir dünyaya ulaşmayı zorlaştırdığına dikkat çekerek, "Bu zorluk küresel dayanışma ve yardımlaşmayla aşılabilecek, aynı zamanda empati ve sorumluluk kültürünün kökleşmesiyle aşındırılıp nihayetinde bertaraf edilebilecektir. Sözde demokrat ve özgürlükçü, özde despot ve sömürücü zihniyetlerin, hatta takiyye ve istismarı davranış kalıbı, üstelik siyaset ve yaşam felsefesi haline getiren zillet emelli çevrelerin samimiyetle inisiyatif üslenip insan gönlünü ve Allah rızasını kazanma amacı beyhude bir beklentidir. Artık herkesin durum ve duruş muhasebesi yapması, bunun sonucunda Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın insan-insan; insan-millet; millet-devlet ilişkileri üzerinde dürüstçe kafa yorması büyük bir ihtiyaçtır. Olmayan karanlıktan şikayet edip pırıl pırıl yanan ışıkları söndürme çabasıyla vakit ve vakar iflası içine gömülenlerin öncelikle insana ve millete bakış açılarını, dünyaya ve beşeriyete yaklaşım adımlarını gözden geçirmelerinde yarar vardır. Bu iflah olmaz şaşkınların, karşıladığımız bayramların mehabet ve muhabbet ikliminden istifade ederek milli mensubiyet bilincine; fikri, zihni ve iradi tutarlılık çizgisine ulaşmaları, ayrıca mahkum oldukları darboğazdan kurtulmaları muhtemel olmakla birlikte, bugüne kadarki tecrübelerle bunun pek de mümkün görünmediği aşikardır" ifadelerini kullandı.

"KURBAN BAYRAMI DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMANIN SİMGESİDİR"

Bahçeli, milli ve dini bayramların; barışın, paylaşmanın, hatırlamanın, her anlamda birliğin, dirliğin, kardeşliğin, tasada ve sevinçte yekpare olmanın bahtiyarlığı olduğunu vurgulayarak şunları dedi:

"Çok şükür mübarek Kurban Bayramına ulaşmanın; kurban ibadetinin insani, vicdani ve İslami mükafatlarına layık olabilmenin yeni bir fırsat dönemine kavuşmanın huzuru içindeyiz. Kurban, bir Müslüman´ın tüm varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun manevi delil ve kefaretidir. Bunun yanında kurban ibadeti; Allah´a yaklaşmak, yakınlaşmak ve rızasını kazanmak için üstlenilen manevi vecibenin sahip olunan imkanlar nispetinde ifası ve idamesidir. Nitekim Kurban Bayramı dayanışma ve yardımlaşmanın simgesidir. Toplum hayatımızın düzen ve denge halinde, huzur ve güven dahilinde sürdürülebilir bir nitelik kazanabilmesi adına bayramın ahlaki ve manevi mesajına; ihsan, ikram ve cömertlik çağrısına riayet ve sadakat gösterilmesi halisane dileğimdir. Küslerin barışıp kucaklaşması, dargın gönüller arasındaki buzların erimesi, sıla-i rahim ruhunun vatanımızın her yöresinde tıpkı bir bayrak gibi yükselmesi yürekten niyazımdır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz vatandaşlarımızın, Türk-İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor şükranlarımı sunuyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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