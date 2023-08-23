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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli'den Çanakkale yangını mesajı: Şerefsiz bir bühtan

        MHP lideri Bahçeli'den Çanakkale yangını mesajı: Şerefsiz bir bühtan

        MHP lideri Devlet Bahçeli, iki gündür devam eden Çanakkale yangınları hakkında, "Üzülerek ifade etmeliyim ki, Ege'nin iki yakası tutuşmuştur. Tesellimiz, şu ana kadar can kaybının olmamasının yanında, alevlerin çok şükür önünün kesilmesidir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 15:43 Güncelleme: 23.08.2023 - 15:43
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        Bahçeli: Şerefsiz bir bühtan
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale'de devam eden orman yangınları hakkında, "Sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsiz bir bühtandır" dedi.

        MHP lideri Bahçeli, Çanakkale'deki yangınla ilgili X'ten açıklama yaptı. Bahçeli, şunları kaydetti:

        Bahçeli, şunları kaydetti:

        "Çanakkale sadece bir şehrin adı değil, bir hilal uğruna kara toprağın koynunda sere serpe uzanıp yatan aziz şehitlerimizin mukaddes yadigarı, tarihin en büyük şehitlik anıtıdır. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan köşesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle çok geniş bir alana yayılmıştır.

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        Üzülerek ifade etmeliyim ki, Ege’nin iki yakası tutuşmuştur. Tesellimiz, şu ana kadar can kaybının olmamasının yanında, alevlerin çok şükür önünün kesilmesidir.

        Devlet bütün imkanlarıyla yangın sahasındadır. 1500 hektarlık alana havadan ve karadan seferberlik ruhuyla müdahale edilmektedir. 9 köyümüzün tedbir amaçlı tahliyesi sağlanmıştır. Allah’ın izniyle son kıvılcımın söndürülmesine kadar mücadele sürecektir.

        Elbette yangınların nasıl ve neden çıktığı ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edilecektir. Ancak sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsiz bir bühtandır. Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir.

        Bahse konu yangından dolayı zarar-ziyan içinde olan yöre insanımıza geçmiş olsun dileklerimi özellikle iletiyor, yanan ormanlık alanların eskisi gibi yine yeşile bürüneceğine inanıyorum. Bu süreçte parti olarak yangınla mücadeleyi önşartsız destekliyor ve dua ediyoruz. Hiç kuşkumuz yoktur ki, devrilse bile ağaçlarımız dikilir yeni fidanlarımız."

        #devlet bahçeli
        #mhp
        #orman yangını
        #çanakkale yangın
        #Son dakika haberler
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