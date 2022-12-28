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MHP lideri Bahçeli'den Davutoğlu'na tepki

MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na tepki göstererek, "Bilinmelidir ki, kalbi vatan ve millet sevgisiyle çarpan her insanımız ülkesiyle gurur duymaktadır. Serok sana diyorum, her insanda akıl vardır. Önemli olan akletmektir. Ama senin sözde aklın sürekli yalpalayıp halt etmektedir. Meşale gibidir akıl, karanlığa göz, ölü tene can, dilsiz için sözdür. Serok Ahmet akıldan nasipsizdir, aklen de zifiri karanlıktır" ifadelerini kullandı

MHP lideri Bahçeli'den Davutoğlu'na tepki
HABERTURK.COM

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Ülkemiz 7 uluslararası boru hattıyla ve 2 yer altı depolama tesisinin yanında, keşfedilen doğalgaz miktarıyla enerjide mukayeseli ve müstesna bir üstünlük safhasına emin adımlarla ilerlemektedir. İstikbal Türkiye’nindir. Cumhuriyet’in yeni yüzyılına Türkiye mühür vuracaktır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli açıklamalarına şöyle devam etti: "Ancak yine kötümserler fitne silahlarını çekerek sipere yatmışlardır. Yine ülkesine ters bakan gafiller yalan çarkını döndürmeye başlamışlardır. Edep fukaraları Türkiye’nin diri ve şuurlu yükselişinden rahatsız ve memnuniyetsizdir. Bunlar maalesef yabancı beslemeleridir.

Hürmet ve rahmetle yad ettiğimiz kutlu düşünürümüz Yusuf Has Hacib edepsizlere ne demiş, bakalım ve kulak verelim: 'Edepsizin yüzü dikkat edersen etsiz bir kemik, edepsizin özü kapanmaz bir gedik.' Türkiye muhaliflerinin hal-i pürmelali budur.

CHP’nin bir Grup Başkanvekili, doğalgaz keşfiyle ilgili demiş ki: 'Bu yalana inanan var mı?' Halbuki yalancı kendisidir. Bir kısım gazetelerin bugünkü manşetleri de şöyledir: 'Yıllardır aynı gazı aynı petrolü buluyoruz.' Uzmanlar müjdeye inanmadı, geçerliliği yok dedi.'

Karadeniz’de bulunan doğalgaz ile Gabar Dağı’nda tespit edilen petrol Türkiye’nin karşısında toparlanan husumet ve huşunet cephesini anlaşılan hoplatmış, deliye çevirmiştir. Bunlar bildiklerini okusunlar, Türkiye de muhteşem yolculuğuna iman ve iradeyle devam edecektir.

Madem doğalgaz keşfine yalan diyorlar, madem bunun bir uydurma olduğunu düşünüyorlar, madem gazın olmadığını söylüyorlar, o zaman inanmadıkları bir kazanımdan istifadeye hakları da kanaatimce olmamalıdır. Yusuf Has Hacib diyor ki: 'Dilinden çıkarma yalan sözü, yalan söz ucuzlatır insanı.'

Ucuz insan müsveddesi bazı siyasetçi ve gazetecilerin evlerinde kullandıkları doğalgazın bu kış kesilmesi, soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır.

Doğalgaz keşfine itibar etmeyenlerin iliklerine kadar işleyen soğukla nasıl başa çıkacaklarını yakından görüp takip etmek milletimizin hakkıdır. Bakalım gaz mı yalan soğuk mu yaman?

Bilinmelidir ki, kalbi vatan ve millet sevgisiyle çarpan her insanımız ülkesiyle gurur duymaktadır.

Serok sana diyorum, her insanda akıl vardır. Önemli olan akletmektir. Ama senin sözde aklın sürekli yalpalayıp halt etmektedir. Meşale gibidir akıl, karanlığa göz, ölü tene can, dilsiz için sözdür. Serok Ahmet akıldan nasipsizdir, aklen de zifiri karanlıktır."

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