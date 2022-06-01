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Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli, Muharrem İnce ile görüştü
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ile görüştü

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek partisince hazırlanan "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu sundu. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Bahçeli, İnce ve beraberindeki heyeti araçlarına kadar uğurladı

Son dakika: MHP lideri Bahçeli, Muharrem İnce ile görüştü
MHP lideri Bahçeli, Muharrem İnce ile görüştü
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AA

İnce, beraberindeki heyet ile saat 14.00'te MHP Genel Merkezi'ne geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin, artan gıda fiyatları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkan açlık ve kıtlık tehlikesine karşı çözüm önerilerini içeren "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu Bahçeli'ye sunduğu belirtildi.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli, İnce ve beraberindeki heyeti araçlarına kadar uğurladı.

İnce, daha önce de bazı siyasi partileri ziyaret ederek raporları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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