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Haberler Gündem 3. Sayfa MHP Lideri Bahçeli'nin kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti! - Haberler
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MHP Lideri Bahçeli'nin kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti!

Gaziantep'te, dün gece meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kişiden birinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni 66 yaşındaki Ahmet Fettahlıoğlu olduğu ortaya çıktı

MHP Lideri Bahçeli'nin kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti! - Haberler
MHP Lideri Bahçeli'nin kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti!
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DHA

Gaziantep'te kaza, dün gece, Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli iki aileyi barıştırmaya giden, aralarında Devlet Bahçeli'nin kuzeni, geçmiş dönemde MHP Hasanbeyli İlçe Başkanlığı yapan Ahmet Fettahlıoğlu'nun da bulunduğu, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, aynı yöne giden Orhan Sarı'nın kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

BAHÇELİ'NİN KUZENİ HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre kazada, otomobildeki Ahmet Fettahlıoğlu (66) ile Fadime Sevimli (62) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

CENAZELER OSMANİYE'YE GÖTÜRÜLDÜ

Yaralıların tedavileri sürerken, Fettahlıoğlu ile Sevimli'nin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye götürüldü.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

TIR şoförünün gözaltına alındığı; kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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