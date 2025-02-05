MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

MHP lideri Bahçeli'nin rutin sağlık kontrolleri nedeniyle hastaneye hastanede kontrolden geçtiği belirtildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

MHP kaynakları, Bahçeli’nin yalnızca rutin bir sağlık kontrolünden geçtiğini ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığını söyledi.

SEMİH YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı, MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Partimizin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edilmiştir. Hâl böyleyken bazı müzmin çevrelerce Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir. Alınan sağlık tedbirleri ve sürdürülen tedaviye rağmen Sayın Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine; hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Partimizin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edilmiştir.



Hâl böyleyken bazı müzmin çevrelerce Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) February 5, 2025

"TEKTİKLERDEN SONRA MESAİYE DEVAM EDECEK"

Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker de yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere tahlilleri ve sonuçları değerlendirerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir.