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Haberler Gündem MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Başak Cengiz' açıklaması - Haberler
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Başak Cengiz' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi Twitter hesabından, Başak Cengiz'in samuray kılıcı ile katledilmesine ilişkin açıklama geldi: Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Başak Cengiz' açıklaması - Haberler
Bahçeli'den 'Başak Cengiz' açıklaması
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HABERTURK.COM

Devlet Bahçeli, mimar Başak Cengiz'in İstanbul'da kaldırımda yürürken, Can Göktuğ Boz adında bir cani tarafından samuray kılıcı ile katledilmesine ilişkin açıklaması şöyle;

Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza yönelik her neviden saldırı ve şiddet girdabı maalesef genişleyerek toplumsal huzur ve sükûnetimizi tehdit etmektedir. Aldığımız her acı haber, duyduğumuz her vahşi olay hüznümüze hüzün eklemekte, yüreklerimize ateş düşürmektedir.

İstanbul Ataşehir’de eline aldığı samuray kılıcını masum bir evladımıza hunharca sallayıp katleden cani hepimizin tüylerini diken diken etmiştir. Ne üzücü bir kayıptır ki, Mimar Başak Cengiz kızımız 28 yaşında hayata gözlerini yummuştur.

Acı sadece Cengiz ailesinin acısı değil, içinde yetiştikleri camiamızın ve aziz milletimizin de acısıdır. Başak Cengiz kızımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hem muhterem ailesine hem de camiamıza baş sağlığı temennilerimi iletiyorum.

Ayrıca katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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