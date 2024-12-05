MHP Lideri Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını böyle özetledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekol TV'ye verdiği röportajda 1 Ekim’de Meclis açılışında DEM Partisi üyeleriyle tokalaşmasının ayrıntılarını paylaştı.

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM açılışında yaptığı konuşmada ‘‘Türkiye'nin ve 85 milyon vatandaşımızın menfaati söz konusu olduğunda siyasi rekabeti bir kenara bırakmamız gerekiyor’ sözlerini hatırlattı. Bahçeli, Cumhurbaşkanının bu ifadesinin ardından Cumhur İttifakı’nın parçası olarak harekete geçtiğini ve Erdoğan’ın Genel Kurul Salonu’ndan ayrılmasının hemen ardından DEM’lilerin sırasına yöneldiğini ve onlarla tokalaştığını anlattı.

"SİYASİ DEĞİL ÇÖZÜM ODAKLI BİR GİRİŞİM"

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MHP lideri, Türkiye'nin terörle mücadele sürecine ilişkin "Huzur içinde terörsüz Türkiye" vurgusu yaptı ve Öcalan çağrısının siyasi değil, çözüm odaklı bir girişim olduğunu ifade etti.

"İMRALI A, DEM PARTİ B NOKTASIDIR"

Devlet Bahçeli, çok konuşulan Öcalan çağrısını neden yaptığına da açıklık getirirken bir geometri örneği verdi. Bahçeli, “İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçasıdır. İmralı A noktasıysa, DEM B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı” yorumunu yaptı. DEM’in Türkiye partisi olması yolunda adım atması beklentisini dile getiren MHP Lideri Bahçeli, terör sorununun 40 yıldır devam ettiğini bunun artık sonlanması gerektiğini ifade etti.