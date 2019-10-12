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MHP lideri Devlet Bahçeli Pazartesi mesaiye başlıyor

HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin parti genel merkezindeki mesaisine Pazartesi günü başlayacağını ifade etti

MHP lideri Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. 

Yalçın, Bahçeli'nin Pazartesi gününden itibaren MHP Genel Merkezi'ndeki mesaisine başlayacağını duyurdu. Yalçın'ın açıklaması şöyle; 

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır.

 

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