MHP'nin belediye ve il başkanlarına, iletişim yöntemleriyle ilgili sunum yapan Anadolu Üniversitesi Halka İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rasime Ayhan Yılmaz, Hollywood yıldızı Sandra Bullock'un başrolünde olduğu "Our Brand is Crisis" (Bizim Adımız Kriz) filmini örnek gösterdi. Film Amerikalı politik danışmanının Bolivya başkanına seçimleri tekrar kazanabilmesi için yardım etmesini konu alıyor.

Umut Erdem'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, MHP yönetimi, belediye ve il başkanlarını önceki hafta sonu Antalya'da bir araya getirdi. 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde yol haritasının belirlendiği toplantıda, başkanlara tavsiyelerde de bulunuldu.

Anadolu Üniversitesi'nden Prof. Yılmaz da bu doğrultuda "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine Yönelik İletişim Çalışmaları" başlıklı sunum yaptı.

KAZANMANIN YOLLARI

"Seçim Kazanmanın En Önemli Yolu İletişim" başlığı altında da şunlar sıralandı:

* Konuşmanızdaki defoları düzeltmek için diksiyonunuzu kontrol ettirin. yerel şivenizi kaybetmeyin, ancak abartmayın da.

* Herkesin gittiği yoldan gitmeyin. Sizin propaganda stiliniz farklı olsun.

* Yerel televizyonlarda görünmeye bakın. Hastaneleri, huzurevlerini ziyaret edin.

* Konuşmaktan çok dertleri dinleyin ve çözüm üretin. Hatırlanmak için "fotoğraflı" çay paketleri hediye edin.

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