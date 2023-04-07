14 Mayıs 2023 genel seçimleri il il MHP Milletvekili aday isim listesi, seçime 38 gün kala belli oldu. İstanbul'un 3 bölgesinde Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Celal Adan, Feti Yıldız gibi isimler aday gösterilirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Osmaniye'den 1'inci sıradan aday oldu. 6 Nisan günü saat 22:00'da kamuoyuna duyurulan MHP Milletvekili aday listesi, 7 Nisan Cuam günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. İşte 14 Mayıs 2023 genel seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 28. Dönem il il MHP Milletvekili adayları isim listesi...