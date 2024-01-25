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        Haberler Gündem Politika MHP'nin Söğüt adayı adaylıktan çekildi

        MHP'nin Söğüt adayı adaylıktan çekildi

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söğüt Belediye Başkanı adayı İsmet Sever, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 18:37 Güncelleme: 25.01.2024 - 18:37
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        MHP'nin Söğüt adayı adaylıktan çekildi
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        Söğüt ilçesinde Cumhur ittifakının da adayı olan İsmet Sever sağlık sorunları sebebiyle adaylıktan çekildiğini bildirdi.

        Sever, yaptığı açıklamada "Mensubu olmaktan onur ve şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi Söğüt Belediye Başkan adaylığından, sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istiyorum. Bundan sonraki süreçte Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye bağımlılığımın ve sadakatimin tavizsiz şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.

        Mevcut belediye başkanlığını da yürüten İsmet Sever, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından aday gösterilmişti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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