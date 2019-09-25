MHP'li Yalçın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu akşam aldığımız habere göre, MHP Şırnak İl Başkanlığı silahlı teröristlerce kurşunlanmıştır. Şükür ki saldırıda herhangi bir ölüm ya da yaralanma hadisesi vuku bulmamıştır. Adana’da güvenlik güçlerimize yönelik bombalı saldırının ardından gerçekleşen bu menfur eylemin, planlı ama bir o kadar da acemice bir yıldırma ve provokasyon programının parçası olduğunu görüyoruz.

— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) September 25, 2019

Şırnak İl Teşkilatımızın mensupları, terör örgütü PKK’nın tehdit ve baskılarına rağmen bin yıllık kardeşlik hukukunun yaşatılması için canları pahasına faaliyetlerini sürdürmektedir ve kararlılıkla sürdürecektir. MHP Şırnak İl Teşkiatının fedakâr mensuplarıyla Adana’daki kahraman güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Adana ve Şırnak saldırıları, PKK’nın sözde milisleriyle ses getirme amaçlı amatör eylemlere giriştiğini göstermektedir. Söz konusu saldırılar; kırsalda ve dağlarda militanlarını birer birer yitiren, devletin kararlı adımları sayesinde mum gibi eriyerek son nefesini vermek üzere olan PKK’nın, çaresizlik ve tükenişinin de işaretidir." ifadesine yer verdi.