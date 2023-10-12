MHR Gayrimenkul halka arz ne zaman? MHR GYO katılım endeksine uygun mu, halka arz fiyatı ne kadar?

MHR Gayrimenkul halka arz ne zaman? MHR GYO katılım endeksine uygun mu, halka arz fiyatı ne kadar?

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MHR Gayrimenkul halka arz başvurusu SPK tarafından onayladı. MHR GYO halka arzının büyüklüğü 890 milyon TL olarak açıklanırken, halka arz açıklık oranı yüzde 25,03'tür. Peki, "MHR Gayrimenkul halka arz ne zaman? MHR GYO katılım endeksine uygun mu, halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir?" İşte MHR Gayrimenkul halka arzı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...