MHR Gayrimenkul halka arz talep toplama tarihi: MHR GYO halka arz kaç lot verir?
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz talep toplama tarihi belli oldu. Başvurusu SPK tarafından onaylanan MHR GYO halka arz 4,30 TL hisse fiyatından satışa sunulacak. Satılan payların tamamının eşit dağıtılması beklenirken; halka açıklık oranı %25,03 olacak. Bu kapsamda gözler "MHR GYO halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?" sorusuna çevrildi. İşte, MHR GYO halka arz detayları...
SPK bülteninde yer alan açıklamaya göre; Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz başvurusu onaylandı. Maher Yatırım Holding bünyesinde bulunan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’nın iştiraki olan MHR GYO Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, MHR GYO halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
MHR GYO HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?
Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş halka arz edileceği tarih belli oldu. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama tarihleri 12-13 Ekim 2023 olarak belirlendi.
MYO GAYRİMENKUL HALKA ARZ HİSSE FİYATI
207 milyon nominal değerli MHR Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı 4,30 TL sabit fiyattan satılacak.
MHR GYO HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI, KAÇ LOT VERİR?
Eşit dağıtım yapılacak olan MHR GYO halka arzın büyüklüğü 890 milyon TL olacak.
Halka arz açıklık oranı yüzde 25,03 olan MHR GYO halka arz 207.000.000 lot verecek.
Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Olası katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek ortalama pay miktarı şu şekilde:
2 milyon katılımcı: 104 lot (445 TL)
2,3 milyon katılımcı: 90 lot (387 TL)
2,5 milyon katılımcı: 83 lot (356 TL)
2,8 milyon katılımcı: 75 lot (318 TL)
3,3 milyon katılımcı: 63 lot (270 TL)
3,8 milyon katılımcı: 54 lot (234 TL)
MHR GYO HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzının katılım endeksine uygun olduğu belirtiliyor.
MHR GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili banka ve yatırım kuruluşları üzerinden başvuru yapılabilecek.