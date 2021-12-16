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MHRS çöktü mü? MHRS koronavirüs aşı randevusu alınamıyor mu?

Koronavirüs aşı programında 3. doz biontech için fark 3 ay indirildi. Aşı randevusu almak isteyenler, MHRS çöktü mü sorusunu araştırıyor.

MHRS çöktü mü? MHRS koronavirüs aşı randevusu alınamıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren 3. doz aşı hakkı tanındığını ve vatandaşların aşı randevusu alabileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından binlerce vatandaş aşı almak için MHRS ve e-Nabız'a akın etti.

MHRS ÇÖKTÜ MÜ NEDEN AÇILMIYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın biontech 3. doz aşılamanın 3 ayını dolduran herkes için başlayacağını açıklamasının ardından online randevu sistemleri kilitlendi. E-Nabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yoğun talep nedeniyle işlem yapılamadı.

MHRS sistemi yoğun talep nedeniyle açılmıyor. Konu ile ilgili henüz herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

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