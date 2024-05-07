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        Haberler Sağlık MHRS'de yeni düzenleme açıklaması - Son dakika haberi

        MHRS'de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs'ta belli olacak

        Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Sağlık Bakanı Koca, sistemdeki yeni düzenleme hakkında 9 Mayıs'ta bir toplantı planlandığını kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:33 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:33
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        MHRS'de yeni düzenleme açıklaması
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemeye ilişkin, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını belirterek, "Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız." dedi.

        AA'da yer alan habere göre Bakan Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

        Bir gazetecinin, MHRS'de yeni düzenlemeye ilişkin Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerin yöneticileriyle yapılan toplantıların içeriğinin ne olduğuna yönelik sorusu üzerine Bakan Koca, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını söyledi.

        Koca, "Bu perşembe tüm basın mensuplarımızı bekliyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız. Bugüne kadar olduğu gibi vatandaşımızı en açık ve şeffaf şekilde bilgilendireceğiz." diye konuştu.

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